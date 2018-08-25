На Луганщині поліція шукає зброю у пасажирських потягах

У Луганській області поліцейські з кінологами перевіряють пасажирів залізниці для недопущення вивезення зброї із зоні Операції об'єднаних сил.

Про це повідомляє прес-служба поліції Луганщини.

Правоохоронці заявили, що перевіряють кожен потяг.

"Підвищені превентивні заходи спрямовані на забезпечення безпеки громадян, які пересуваються залізничним транспортом, а також на блокування незаконних перевезень зброї, бойових припасів і вибухівки, попередження злочинів і нещасних випадків з їх використанням", – йдеться в повідомленні.

У поліції просять пасажирів з розуміння ставитися до незручностей, які можуть викликати такі перевірки.



Фото: lg.npu.gov.ua



Фото: lg.npu.gov.ua



Фото: lg.npu.gov.ua



Фото: lg.npu.gov.ua



Фото: lg.npu.gov.ua



Фото: lg.npu.gov.ua



Фото: lg.npu.gov.ua