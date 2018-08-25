CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Луганській області поліцейські з кінологами перевіряють пасажирів залізниці для недопущення вивезення зброї із зоні Операції об'єднаних сил.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Луганщині поліція шукає зброю у пасажирських потягах
Правоохоронці заявили, що перевіряють кожен потяг
Фото: lg.npu.gov.ua
Про це повідомляє прес-служба поліції Луганщини.
Правоохоронці заявили, що перевіряють кожен потяг.
"Підвищені превентивні заходи спрямовані на забезпечення безпеки громадян, які пересуваються залізничним транспортом, а також на блокування незаконних перевезень зброї, бойових припасів і вибухівки, попередження злочинів і нещасних випадків з їх використанням", – йдеться в повідомленні.
У поліції просять пасажирів з розуміння ставитися до незручностей, які можуть викликати такі перевірки.
Фото: lg.npu.gov.ua
Фото: lg.npu.gov.ua
Фото: lg.npu.gov.ua
Фото: lg.npu.gov.ua
Фото: lg.npu.gov.ua
Фото: lg.npu.gov.ua
Фото: lg.npu.gov.ua
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25 08 2018 21:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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