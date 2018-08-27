Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Луганщині третю добу триває пожежа на хімзаводі

Площа пожежі складала майже 5 гектарів
У Луганській області третю добу гасять пожежу, що сталася внаслідок займання шламонакопичувача на Сєвєродонецькому "Азоті".
На Луганщині третю добу триває пожежа на хімзаводі Фото: ukranews.com

"Інформація про пожежу надійшла ще позавчора приблизно о 12:00. Горів шламонакопичувач Сєвєродонецького об’єднання "Азоту". Площа пожежі складала майже 5 гектарів", - повідомив "Громадському радіо" речник Державної служби з надзвичайних ситуацій в Луганській області Олександр Чалий.

За словами Чалого, пожежу одразу локалізували, але повністю досі не загасили.

За даними "Громадського", місцеві жителі скаржаться на неприємний запах та дим від пожежі. Ззалежно від вітру сморід доходить до Лисичанська і Сєвєродонецька.

"Цей шламонакопичувач уже два роки не працює, там, мабуть, збереглися якісь технологічні скиди. Загорілася суха трава на ньому. Через це спостерігається сморід. Ясно, що їм не варто дихати", - сказав Чалий.

Також, упродовж 24-26 серпня на Донеччині понад 100 разів гасили пожежі, які виникали на відкритих ділянках. Вогонь знищив понад 10 гектарів сухої рослинності.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 08 2018 13:43
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.