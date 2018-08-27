На Луганщині третю добу триває пожежа на хімзаводі
"Інформація про пожежу надійшла ще позавчора приблизно о 12:00. Горів шламонакопичувач Сєвєродонецького об’єднання "Азоту". Площа пожежі складала майже 5 гектарів", - повідомив "Громадському радіо" речник Державної служби з надзвичайних ситуацій в Луганській області Олександр Чалий.
За словами Чалого, пожежу одразу локалізували, але повністю досі не загасили.
За даними "Громадського", місцеві жителі скаржаться на неприємний запах та дим від пожежі. Ззалежно від вітру сморід доходить до Лисичанська і Сєвєродонецька.
"Цей шламонакопичувач уже два роки не працює, там, мабуть, збереглися якісь технологічні скиди. Загорілася суха трава на ньому. Через це спостерігається сморід. Ясно, що їм не варто дихати", - сказав Чалий.
Також, упродовж 24-26 серпня на Донеччині понад 100 разів гасили пожежі, які виникали на відкритих ділянках. Вогонь знищив понад 10 гектарів сухої рослинності.
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