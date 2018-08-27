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За три дні на Донеччині понад 100 разів гасили пожежі на відкритих ділянках

Вогонь знищив понад 10 гектарів сухої рослинності
Упродовж 24-26 серпня на Донеччині понад 100 разів гасили пожежі, які виникали на відкритих ділянках. Вогонь знищив понад 10 гектарів сухої рослинності.
За три дні на Донеччині понад 100 разів гасили пожежі на відкритих ділянках Фото: apnews.com

Найбільш масштабними були пожежі у Покровському, Волноваському, Мангушському, Бахмутському та Слов’янському районах.

Вогонь знищив понад 10 гектарів сухої рослинності. 

"Упродовж тривалих вихідних на території Донецької області спостерігалась суха спекотна погода. Це зумовило велику кількість займань та загорянь на відкритих територіях", - повідомляє прес-служба Державної служби із надзвичайних ситуацій у Донецькій області.

Нагадаємо, в анексованому Криму 11-12 серпня тривала пожежа в районі урочища "Уч-Кош", між Ялтинським і Кримським заповідниками.

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27 08 2018 10:57
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