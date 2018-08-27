CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУпродовж 24-26 серпня на Донеччині понад 100 разів гасили пожежі, які виникали на відкритих ділянках. Вогонь знищив понад 10 гектарів сухої рослинності.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За три дні на Донеччині понад 100 разів гасили пожежі на відкритих ділянках
Вогонь знищив понад 10 гектарів сухої рослинності
Фото: apnews.com
Найбільш масштабними були пожежі у Покровському, Волноваському, Мангушському, Бахмутському та Слов’янському районах.
Вогонь знищив понад 10 гектарів сухої рослинності.
"Упродовж тривалих вихідних на території Донецької області спостерігалась суха спекотна погода. Це зумовило велику кількість займань та загорянь на відкритих територіях", - повідомляє прес-служба Державної служби із надзвичайних ситуацій у Донецькій області.
Нагадаємо, в анексованому Криму 11-12 серпня тривала пожежа в районі урочища "Уч-Кош", між Ялтинським і Кримським заповідниками.
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