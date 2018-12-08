В окупованому Криму другий день не можуть загасити пожежу у заповіднику, - ВІДЕО
Станом на 15:00 12 серпня площа пожежі становить 19 га, інформує "УНІАН".
До гасіння залучили додаткові сили, зокрема авіацію і волонтерів. У соцмережах пишуть, що місцеві жителі організували підвезення води пожежникам. Також повідомляється, що пожежна техніка не може під'їхати близько до місця події, рятувальники гасять вогонь за допомогою ранцевих вогнегасників і підручних засобів.
Фото: apostrophe.ua
Відвідування гірської зони в районі урочища "Уч-Кош" тимчасово заборонили.
Нагадаємо, що у липні кількість перетинів адмінкордону з анексованим Кримом у Херсонській області зросла на 35,76%. За даними відомства, в обох напрямках кордон перетнули 349 528 осіб і 53 276 транспортних засобів.
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