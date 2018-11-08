Українці стали частіше їздити в анексований Крим, - Міністерство з питань окупованих територій

За даними відомства, в обох напрямках кордон перетнули 349 528 осіб і 53 276 транспортних засобів

У липні місяці кількість перетинів адмінкордону з анексованим Кримом у Херсонській області зросла на 35,76%.

КПВВ "Чонгар" у напрямку України перетнули 83 832 осіб, у зворотному напрямку — 90 977 чол., КПВВ "Каланчак" 69 486 і 75 333 осіб відповідно, КПВВ "Чаплинка" у напрямку України проїхали 14 006 чоловік, в зворотному — 15 894 осіб.

"Громадяни України, які живуть на тимчасово окупованих територіях, їздять на контрольовану територію для відвідування сімей, закупівлі необхідних товарів і послуг, а також для оформлення документів", - повідомили в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Разом з тим, за даними відомства, в липні лінію розмежування на сході України перетнули 1 288 900 осіб, з них через КПВВ в Донецькій області 982 100 осіб, через КПВВ "Станиця Луганська" — 306 700 чоловік.

У порівнянні з червнем зафіксовано збільшення загальної кількості перетинів в Донецькій області на 9,73%, в Луганській — на 4,36%.

Нагадаємо, що Росія продовжує блокувати всі спроби міжнародних організацій відвідати окупований півострів Крим і провести моніторинг ситуації.