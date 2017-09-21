На Штепу одягли електронний браслет

Штепа буде перебувати під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного засобу контролю

На колишнього мера Слов'янська Нелю Штепу одягли електронний браслет

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк у Facebook.

"Інформую офіційно. Згідно з рішенням суду, щойно на сепаратистку Нелю Штепу одягнули електронний браслет", - сказав Шкіряк.

За його словами, Штепа буде перебувати під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного засобу контролю.

Нагадаємо, напередодні Ленінський районний суд Харкова змінив запобіжний захід для екс-мера Слов'янська Нелі Штепи з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Штепу затримано 11 липня 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ під загрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата". Їй загрожує довічний термін.

14 липня суд заарештував Штепу на два місяці і з тих пір постійно продовжує термін арешту.

У жовтні 2014 року прокуратура пред'явила Штепі остаточну підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинили загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або організації) Кримінального кодексу України.

У травні минулого року депутати Слов'янської міськради проголосували за звільнення Штепи.





