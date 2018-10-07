На Україну чекає наплив мігрантів через "закриття" кордонів ЄС, - ДПСУ
"Україна найближчим часом може зіткнутися з проблемою різкого збільшення кількості незаконних мігрантів, які будуть намагатися потрапити до нашої держави у будь-який спосіб", - заявив голова Держприкордонслужби України Петро Цигикал, повідомляє "Укрінформ".
"Сьогодні ми вже спостерігаємо збільшення кількості нелегальних мігрантів на каналах легального в’їзду", - сказав він, додавши, що це переважно вихідці з Африки та Близького Сходу.
За словами Цигикала, потенційні незаконні мігранти, спираючись на підтримку діаспор, офіційно видані документи та інші умовно законні шляхи намагаються потрапити до України, щоб потім тут залишитися нелегально, або далі незаконно переходити кордон до ЄС.
Цигикал переконаний, що Україні слід посилювати міграційне законодавство, криміналізувати відповідальність за незаконний перетин кордону, а також посилювати інженерне облаштування кордону.
Нагадаємо, що ЄС має намір створити табір для біженців в одній з північноафриканських країн, щоб скоротити потік людей, що переправляються через Середземне море.
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