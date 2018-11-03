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На Закарпатті річницю створення Карпатської України оголосили вихідним днем

На Закарпатті 15 березня оголошено вихідним
Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль оголосив 15 березня вихідним днем в регіоні. Цього дня відзначатиметься 79-та річниця проголошення незалежності Карпатської України.
На Закарпатті річницю створення Карпатської України оголосили вихідним днем Фото: deponms.carpathia.gov.ua

"15 березня 1939 р. сойм Карпатської України проголосив державну незалежність і ухвалив конституцію, в якій визначив державною мовою українську, державним прапором - синьо-жовтий стяг, гербом - зображення ведмедя зі синьо-жовтими смугами і тризубом, а гімном - "Ще не вмерла Україна". 15 березня 1939 року - одна з найвизначніших дат в історії Закарпаття, тому в наш час цей день заслуговує того, щоб бути вихідним", - йдеться на сайті Москаля.

Місцевій владі рекомендували перенести робочий день з четверга, 15 березня, на одну зі субот квітня.

Карпатська Україна зі столицею в Хусті як незалежна держава проіснувала лише один день в середині березня 1939 року. Її гімном була "Ще не вмерла Україна", а прапором - синьо-жовте знамено. Президентом став Августин Волошин.

Карпатська Україна була автономною областю в складі Чехословаччини наприкінці 1938 року. Незалежність вона оголосила після угорського вторгнення. Республіка була розгромлена через день і остаточно припинила існування влітку 1939 року.

У травні 2015 року президент Петро Порошенко заявив, що для українців "перші постріли тоді ще майбутньої світової війни прозвучали у березні 1939 року на Закарпатті", коли Угорщина напала на Карпатську Україну.

 

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11 03 2018 15:33
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