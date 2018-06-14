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На Закарпатті внаслідок негоди пошкоджено понад 850 будівель, - ФОТО

Загиблих і травмованих у результаті негоди немає
У Закарпатській області внаслідок негоди пошкоджено понад 850 будівель.
На Закарпатті внаслідок негоди пошкоджено понад 850 будівель, - ФОТО Фото: mukachevo.net

Станом на вечір, 13 червня, внаслідок погіршення погодних умов (гроза, град, зливи) на території Закарпатської області зафіксовано пошкодження покрівлі 866 будівель та 2 випадки пошкодження твердого покриття автодоріг місцевого значення на території Іршавського та Тячівського районів, інформує прес-служба ДержНС Закарпатської області.

Загиблих і травмованих у результаті негоди немає.

Як повідомляє "112 Україна", станом на ранок, 14 червня, у більшості населених пунктів, які напередодні постраждали від негоди, вже відновлено електропостачання.

"Але набагато гіршою є ситуація з пошкодженими будівлями. Задокументовано та офіційно підтверджено на цю хвилину 866 пошкоджених будівель, більшість з них житлові будинки та ще кілька десятків медичних та освітніх закладів. Саме їх напередодні пошкодив град", - зазначила вона.

Наразі, за даними кореспондента, мешканці області перекривають дахи будівель, оскільки в регіоні й надалі очікується негода.


Усі фото: mukachevo.net

Як писав iPress.ua, у західних областях України буревій з грозою та градом пошкодив житлові будинки, повалив дерева.

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14 06 2018 09:38
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