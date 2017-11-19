НОВИНИУ Запоріжжі українські військові потрапили у ДТП, внаслідок якої один військовослужбовець загинув.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Запоріжжі перекинулось авто з військовими: є загиблий
Наразі деталі обставини невідомі
Фото: УНН
Ще одного військового з вантажівки діставали рятувальники, повідомляє УНН з посиланням на Нацполіцію у Запорізькій області.
Наразі деталі обставини невідомі. На місці події працює слідчо-оперативна група ГУ НП.
Нагадаємо, що в результаті ворожих обстрілів за минулу добу в зоні АТО чотирьох військовослужбовці було поранено. Їм надано невідкладну медичну допомогу та доставлено до військових лікарських установ.
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19 11 2017 13:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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