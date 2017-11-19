На Запоріжжі перекинулось авто з військовими: є загиблий Наразі деталі обставини невідомі

У Запоріжжі українські військові потрапили у ДТП, внаслідок якої один військовослужбовець загинув.

Фото: УНН

Ще одного військового з вантажівки діставали рятувальники, повідомляє УНН з посиланням на Нацполіцію у Запорізькій області. Наразі деталі обставини невідомі. На місці події працює слідчо-оперативна група ГУ НП. Нагадаємо, що в результаті ворожих обстрілів за минулу добу в зоні АТО чотирьох військовослужбовці було поранено. Їм надано невідкладну медичну допомогу та доставлено до військових лікарських установ.

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