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На Запоріжжі перекинулось авто з військовими: є загиблий

Наразі деталі обставини невідомі
У Запоріжжі українські військові потрапили у ДТП, внаслідок якої один військовослужбовець загинув.
На Запоріжжі перекинулось авто з військовими: є загиблий Фото: УНН

Ще одного військового з вантажівки діставали рятувальники, повідомляє УНН з посиланням на Нацполіцію у Запорізькій області.

Наразі деталі обставини невідомі. На місці події працює слідчо-оперативна група ГУ НП.

Нагадаємо, що в результаті ворожих обстрілів за минулу добу в зоні АТО чотирьох військовослужбовці було поранено. Їм надано невідкладну медичну допомогу та доставлено до військових лікарських установ.

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19 11 2017 13:36
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