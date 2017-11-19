За добу в АТО поранено чотирьох бійців ЗСУ
На Луганському напрямку, застосовуючи 120-ти і 82-мм міномети, гранатомети, стрілецьку зброю та озброєння БМП ворог неодноразово обстрілював захисників Луганського, що на Світлодарській дузі. З мінометів 82-го калібру, гранатометів і стрілецької зброї бив по оборонцях Новотошківського та Новоолексантрівки. Під гранатометний вогонь противника потрапили опорні пункти сил АТО у районі Зайцевого. А поблизу Кримського і Золотого застосовано стрілецьку зброю, інформує прес-центр штабу АТО.
На Донецькому напрямку близько десяти мін різних калібрів противник випустив неподалік Павлополя. Застосовуючи піхотне озброєння, російські найманці також неодноразово порушували перемир’я у передмісті Авдіївки та на підступах до Пісків.
Загалом, за минулу добу, противник провів 30 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України по усій лінії зіткнення. У переважній більшості випадків захисники України відкривали вогонь у відповідь зі зброї, не забороненої Мінськими домовленостями.
У результаті ворожих обстрілів 4 військовослужбовці сил АТО було поранено. Їм надано невідкладну медичну допомогу та доставлено до військових лікарських установ.
Нагадаємо, що в результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець сил АТО загинув, одного поранено, ще один отримав бойову травму.
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