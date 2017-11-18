В АТО загинув український військовий, ще один поранений

Оперативна обстановка в районі проведення АТО залишається складною. Упродовж минулої доби російсько-окупаційні війська продовжували активно порушувати режим тиші та вели прицільні обстріли позицій Збройних Сил України зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями.

Традиційно, противник активно порушує домовленості про припинення вогню у темну пору доби, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Особливо активізувався ворог на Луганському напрямку. Тут зі 120-мм та 82-мм мінометів бойовики вели вогонь по оборонцях Трьохізбенки. Неодноразово з таких же видів мінометів та гранатометів російські найманці обстрілювали захисників Троїцького і Луганського. 11 мін калібру 120-мм було випущено неподалік Новозванівки, а з піхотного озброєння обстріляно наші позиції біля Станиці Луганської, Новолуганського, Світлодарська та двічі Золотого", - йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку найбільш неспокійно на Приазов’ї. Тут тричі окупанти відкривали вогонь з мінометів різного калібру, гранатометів та стрілецької зброї по українських воїнах, котрі тримають оборону поблизу Павлополя. Наші позиції у передмісті Авдіївки найманці обстрілювали з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а оборонців Мар’їнки – з великокаліберних кулеметів.

Загалом, за минулу добу, окупанти 25 разів порушили перемир’я. У відповідь українські військовослужбовці 15 разів придушували вогневу активність противника. У результаті ворожих обстрілів 1 військовослужбовець сил АТО загинув, одного поранено, ще один отримав бойову травму.

Нагадаємо, що в Донецькій області, у селищі Новотроїцьке, боєць Національної гвардії України 16 листопада підірвався на невідомому вибуховому пристрої.