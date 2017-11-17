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На Донеччині підірвався військовий Нацгвардії

Військовослужбовця доставили до лікарні
У Донецькій області, у селищі Новотроїцьке, боєць Національної гвардії України 16 листопада підірвався на невідомому вибуховому пристрої.
На Донеччині підірвався військовий Нацгвардії Фото: reuters.com

Нацгвардійця доставили до лікарні.

"На жаль, один військовий отримав поранення через підрив на невідомому вибуховому пристрої", - повідомив спікер Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, інформує "Український тиждень".

Нагадаємо, у Донецькій області біля селища Гнутове на противотанковій міні підірвався автомобіль поліції,унаслідок чого один правоохоронець загинув та ще двоє отримали поранення.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін вперше обговорив з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким питання обміну полоненими.

Раніше радник глави СБУ повідомив, що Україна готова обміняти 309 бойовиків на 87 українських заручників.

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17 11 2017 15:42
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