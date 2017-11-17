На Донеччині підірвався військовий Нацгвардії Військовослужбовця доставили до лікарні

У Донецькій області, у селищі Новотроїцьке, боєць Національної гвардії України 16 листопада підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Фото: reuters.com

Нацгвардійця доставили до лікарні. "На жаль, один військовий отримав поранення через підрив на невідомому вибуховому пристрої", - повідомив спікер Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, інформує "Український тиждень". Нагадаємо, у Донецькій області біля селища Гнутове на противотанковій міні підірвався автомобіль поліції,унаслідок чого один правоохоронець загинув та ще двоє отримали поранення. Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін вперше обговорив з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким питання обміну полоненими. Раніше радник глави СБУ повідомив, що Україна готова обміняти 309 бойовиків на 87 українських заручників.

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