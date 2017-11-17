На Донеччині підірвався військовий Нацгвардії
Нацгвардійця доставили до лікарні.
"На жаль, один військовий отримав поранення через підрив на невідомому вибуховому пристрої", - повідомив спікер Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, інформує "Український тиждень".
Нагадаємо, у Донецькій області біля селища Гнутове на противотанковій міні підірвався автомобіль поліції,унаслідок чого один правоохоронець загинув та ще двоє отримали поранення.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін вперше обговорив з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким питання обміну полоненими.
Раніше радник глави СБУ повідомив, що Україна готова обміняти 309 бойовиків на 87 українських заручників.
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