Путін вперше відкрито провів переговори з ватажками "Л/ДНР"

Президент Росії Володимир Путін вперше обговорив з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким питання обміну полоненими.

Як повідомив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, телефонна розмова відбулася ввечері в середу, 15 листопада, передає ТАСС.

За його словами, Путін підтримав пропозицію свого кума, представника України на мінських переговорах Віктора Медведчука про масштабний обмін утримуваними особами з обох сторін.

Ватажки терористів, в свою чергу, не змогли відмовити Путіну.

"Захарченко та Плотницький в цілому підтримали цю ініціативу", - повідомив Пєсков.

Нагадаємо, раніше радник глави СБУ повідомив, що Україна готова обміняти 309 бойовиків на 87 українських заручників.