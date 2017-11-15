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Путін вперше відкрито провів переговори з ватажками "Л/ДНР"

Ватажки терористів підтримали ініціативу Путіна з обміну полоненими
Президент Росії Володимир Путін вперше обговорив з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким питання обміну полоненими.
Путін вперше відкрито провів переговори з ватажками "Л/ДНР" Фото: fotki.yandex.ru/users/iac4x42009

Як повідомив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, телефонна розмова відбулася ввечері в середу, 15 листопада, передає ТАСС.

За його словами, Путін підтримав пропозицію свого кума, представника України на мінських переговорах Віктора Медведчука про масштабний обмін утримуваними особами з обох сторін.

Ватажки терористів, в свою чергу, не змогли відмовити Путіну.

"Захарченко та Плотницький в цілому підтримали цю ініціативу", - повідомив Пєсков.

Нагадаємо, раніше радник глави СБУ повідомив, що Україна готова обміняти 309 бойовиків на 87 українських заручників.

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15 11 2017 22:35
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