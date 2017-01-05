"Нафтогаз" хоче знизити тарифи на транзит газу в 2019 році

У НАК "Нафтогаз України" планують суттєво знизити тарифи на транзит природного газу після закінчення терміну контракту з російським концерном "Газпром" у 2019 році.

"З 2020 року тарифи знизяться приблизно до десятої частини (від нинішніх, - ред.), і це зробить транзит українською газотранспортною системою значно дешевшим, ніж "Північним потоком-2", - заявив комерційний директор компанії Юрій Вітренко, повідомляє DW.

Також комерційний директор розкритикував плани щодо будівництва "Північного потоку-2" як економічно невиправдані.

Водночас для зниження ставки транзиту газу територією України необхідний гарантований щорічний обсяг транспортування - близько 110 млрд кубометрів газу. Газогоном "Північний потік" у 2016 році до Німеччини надійшло, за офіційними даними, 43,8 млрд кубометрів російського газу. Газопровід було завантажено майже на 80 відсотків. Україна остерігається втрати значення своєї газотранспортної системи для транзиту газу до Європи після побудови "Північного потоку-2".

Торік Росія транспортувала територією України в напрямку ЄС загалом 82,2 лрд кубометрів газу. Українську газотранспортну систему була при цьому завантажено майже на 56 відсотків потужностей. Це забезпечило, за словами Вітренка, надходження в розмірі близько 1,8 млрд євро.

Крім того, в "Нафтогазі" сподіваються отримати від "Газпрому" мільярдні компенсації. Невдовзі Стокгольмський арбітраж оголосить вердикт стосовно взаємних позовів "Нафтогазу" та "Газпрому" щодо газового контракту 2009 року. Українська сторона, зокрема, вимагає від "Газпрому" доплатити за транспортування газу і сплатити компенсацію за невикористання узгоджених у контракті мінімальних.

Зазначимо, з 2016 року "Нафтогаз" не закуповує паливо у російського монополіста.

Нагадаємо, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" і її шість дочірніх компаній 17 жовтня ініціювали арбітражне провадження проти Російської Федерації з вимогою відшкодувати збитки, завдані незаконним захопленням активів групи в Криму.