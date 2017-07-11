НАТО підтримує прагнення України набути повноцінного членства в Альянсі, - Столтенберг

Генсек наголосив на реформах, які ведуть Україну в НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс підтримує прагнення України набути повноцінного членства в Альянсі.

"Україна – близький партнер альянсу. Ми підтримуємо євроатлантичні прагнення України", - наголосив Столтенберг, повідомляє "Європейська правда".

Водночас, генеральний секретар не відповів на поставлене питання про те, чи входить Україна до переліку "aspiring nations", тобто держав, які декларують прагнення набути повноцінного членства в альянсі. Як відомо, досі в офіційних заявах НАТО в цьому переліку називали три держави: Македонію, Боснію і Герцеговину та Грузію. Україна у 2017 року повідомила альянс про офіційну мету набути членство в альянсі, але досі з боку альянсу не звучав оновлений перелік "aspiring countries".

Наразі незрозуміло, чи додає заява Столтенберга до цього переліку також Україну.

Стосовно подальшої співпраці альянсу та України, генеральний секретар заявив, що її пріоритетом є реформи.

"Зараз ми маємо сфокусуватися на реформах, які ведуть Україну до НАТО", - підкреслив він.

Нагадаємо, що посол України в НАТО Вадим Пристайко заявив, що Україну вже у наступному році можуть запросити до програми для особливих партнерів Альянсу Enhance Opportunity Program.