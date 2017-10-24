Посол: Україну в 2018 році можуть запросити до програми для особливих партнерів НАТО

Уасть у цій програмі не є проміжним етапом на шляху отримання Україною Плану дій щодо членства в альянсі

Україну вже у наступному році можуть запросити до програми для особливих партнерів НАТО Enhance Opportunity Program.

Про це в інтерв’ю "Укрінформу" заявив посол України в НАТО Вадим Пристайко.

"Для України пріоритетом є проведення спеціального засідання Комісії Україна-НАТО на найвищому рівні, на яке буде запрошений Президент (у рамках саміту НАТО 11-12 липня 2018 року у Брюсселі – ред.). Також, як планується, до того моменту ми отримаємо підтримку щодо нашої заявки про приєднання до програми розширених можливостей для особливих партнерів (Enhance Opportunity Program)", - розповів Пристайко.

"Тобто Україну мають запросити до цієї програми. Ми працюємо над цим", - додав він.

За словами Пристайка, участь у цій програмі не є проміжним етапом на шляху отримання Україною Плану дій щодо членства у НАТО.

"До цієї програми залучені різні блоки країн. Одні залишаються у рамках такого посиленого партнерства і не збираються отримувати ПДЧ. Але є країна, як Грузія, яка прагне отримати ПДЧ, або й переступити через цей етапі і одразу стати членом НАТО", - пояснив дипломат.

Нагадаємо, що Україна отримала доступ до Логістичної електронної бази даних НАТО. Окрім того, у 2020 році в Україні вперше відбудеться Парламентська Асамблея Північноатлантичного Альянсу.