Посол: Україну в 2018 році можуть запросити до програми для особливих партнерів НАТО
Про це в інтерв’ю "Укрінформу" заявив посол України в НАТО Вадим Пристайко.
"Для України пріоритетом є проведення спеціального засідання Комісії Україна-НАТО на найвищому рівні, на яке буде запрошений Президент (у рамках саміту НАТО 11-12 липня 2018 року у Брюсселі – ред.). Також, як планується, до того моменту ми отримаємо підтримку щодо нашої заявки про приєднання до програми розширених можливостей для особливих партнерів (Enhance Opportunity Program)", - розповів Пристайко.
"Тобто Україну мають запросити до цієї програми. Ми працюємо над цим", - додав він.
За словами Пристайка, участь у цій програмі не є проміжним етапом на шляху отримання Україною Плану дій щодо членства у НАТО.
"До цієї програми залучені різні блоки країн. Одні залишаються у рамках такого посиленого партнерства і не збираються отримувати ПДЧ. Але є країна, як Грузія, яка прагне отримати ПДЧ, або й переступити через цей етапі і одразу стати членом НАТО", - пояснив дипломат.
Нагадаємо, що Україна отримала доступ до Логістичної електронної бази даних НАТО. Окрім того, у 2020 році в Україні вперше відбудеться Парламентська Асамблея Північноатлантичного Альянсу.
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