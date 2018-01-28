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Найбільша загроза для Польщі це Росія, - Моравєцький

Польський прем'єр також закликав готуватися до "вторгнення" Росії в Україну
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький заявив, що серйозно ставиться до російської загрози для своєї країни.
Найбільша загроза для Польщі це Росія, - Моравєцький Матеуш Моравєцький. Фото: ЕРА/UPG

За його словами, його побоювання продиктовані як подіями на сході України, так і планами Росії побудувати газопровід "Північний потік-2", повідомляє Politico.

"Я дуже серйозно ставлюся до російської загрози. Думаю, те, що Росія робить в Україні - дуже небезпечно. Ми обговорюємо ситуацію з нашими партнерами з Євросоюзу і США, в тому числі тут, у Давосі, ми говорили про те, як нам впоратися з цією загрозою", - відповів він на питання про найбільш суттєву загрозу безпеці Польщі.

Польський прем'єр також закликав готуватися до "вторгнення" Росії в Україну, підкресливши, що "краще мати другу і третю лінії оборони, ніж залишитися без такого виду зброї".

Нагадаємо, що президент Польщі Анджей Дуда під час дискусії на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі звернувся до Росії з посланням "залишити Україну в спокої".

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