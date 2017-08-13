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Невідомі кинули гранату на подвір'я у Києві

На щастя, ніхто не постраждав
У Дарницькому районі Києва на приватному подвір'ї стався вибух. Імовірно, невідомі кинули гранату "Ф-1".
Невідомі кинули гранату на подвір Фото: uapress.info

В результаті події, на щастя, ніхто не постраждав, повідомляє прес-служба київської поліції.

Близько 1-ї години ночі до чергової частини Дарницького управління поліції надійшло повідомлення про вибух на приватному подвір’ї. По прибуттю на місце слідчо-оперативної групи та вибухотехніків правоохоронці з’ясували, що невідомі особи кинули на подвір’я предмет, схожий на гранату "Ф-1".

Охоронець, який перебував у будинку розповів, що вночі почув сильний звук, вибіг на подвір’я та побачив на землі отвір та пошкоджений осколками фасад будинку.

Експерти вибухотехніки вилучили з місця події осколки для проведення дослідження.

За цим фактом слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато два кримінальні провадження: за ч.4 ст. 296 (Хуліганство) та ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що в районному центрі Кринички на Дніпропетровщині 55-річний місцевий житель розважався киданням гранат у ставок.

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13 08 2017 16:39
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