Невідомі кинули гранату на подвір'я у Києві
В результаті події, на щастя, ніхто не постраждав, повідомляє прес-служба київської поліції.
Близько 1-ї години ночі до чергової частини Дарницького управління поліції надійшло повідомлення про вибух на приватному подвір’ї. По прибуттю на місце слідчо-оперативної групи та вибухотехніків правоохоронці з’ясували, що невідомі особи кинули на подвір’я предмет, схожий на гранату "Ф-1".
Охоронець, який перебував у будинку розповів, що вночі почув сильний звук, вибіг на подвір’я та побачив на землі отвір та пошкоджений осколками фасад будинку.
Експерти вибухотехніки вилучили з місця події осколки для проведення дослідження.
За цим фактом слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато два кримінальні провадження: за ч.4 ст. 296 (Хуліганство) та ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що в районному центрі Кринички на Дніпропетровщині 55-річний місцевий житель розважався киданням гранат у ставок.
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