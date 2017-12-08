П'яний чоловік на Дніпропетровщині кидав гранати у ставок біля дому

У районному центрі Кринички на Дніпропетровщині 55-річний місцевий житель розважався киданням гранат у ставок.

Як повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області, за місцем проживання зловмисника правоохоронці знайшли арсенал боєприпасів.

Приводом для санкціонованого обшуку стали саме неадекватні дії чоловіка, який в стані алкогольного сп’яніння кидав гранати у ставок біля свого будинку. Під час вибухів боєприпасів ніхто не постраждав.

Поліцейські, які прибули на місце події, вилучили з кишені зловмисника гранату Ф-1 та запал до неї.

У погребі оселі затриманого було знайдено ще 9 гранат: одна Ф-1 та запал до неї і 8 гранат РГД-5 із запалами.

Також в погребі правоохоронці виявили схованку, де зберігалися корпус від гранати Ф-1, 4 корпуса від гранати РГД-5, а також окремо 7 штук запалів.



Фото: facebook.com/PoliceDniproRegion

Деякі боєприпаси були з маркуванням, на інших маркування було затерте механічним шляхом повністю або частково.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) Кримінального кодексу України. Вилучене направили на експертизу. Під час досудового розслідування буде з’ясовано походження цього арсеналу боєприпасів.

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