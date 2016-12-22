Нідерланди завершать ратифікацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС в січні, - МЗС

Угоду про асоціацію вирішили підтримати не тільки коаліційні політсили, але і Партія зелених

Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль сподівається на завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС вже в січні 2017 року.

Про це вона заявила на прес-конференції в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Вчора в парламенті Нідерландів пройшли слухання, на яких виступав прем'єр-міністр Рютте, і на цих слуханнях всі політичні партії мали можливість висловити свої позиції щодо подальшого завершення ратифікації Угоди про асоціацію. Зараз я оптимістично налаштована щодо завершення цієї процедури вже в січні", - сказала вона.

За її словами, завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію вирішили підтримати не тільки коаліційні політсили, але і Партія зелених.

"Це розблокує процес ратифікації в парламенті Нідерландів, принаймні, в Нижній палаті", - зазначила вона.

Нагадаємо, що уряд Нідерландів погодив документи на ратифікацію Угоди про асоціацію України з Європейський союзом.

Голова представництва України при ЄС Микола Точицький заявляє, що на засіданні Ради асоціації Україна-ЄС очікується підписання близько десяти угод.

Відзначимо, що Нідерланди вимагатимуть від ЄС гарантій про те, що Угода про асоціацію з Україною не міститиме додаткових зобов'язань безпекового або фінансового характеру.