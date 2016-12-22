Нідерланди завершать ратифікацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС в січні, - МЗС
Про це вона заявила на прес-конференції в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".
"Вчора в парламенті Нідерландів пройшли слухання, на яких виступав прем'єр-міністр Рютте, і на цих слуханнях всі політичні партії мали можливість висловити свої позиції щодо подальшого завершення ратифікації Угоди про асоціацію. Зараз я оптимістично налаштована щодо завершення цієї процедури вже в січні", - сказала вона.
За її словами, завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію вирішили підтримати не тільки коаліційні політсили, але і Партія зелених.
"Це розблокує процес ратифікації в парламенті Нідерландів, принаймні, в Нижній палаті", - зазначила вона.
Нагадаємо, що уряд Нідерландів погодив документи на ратифікацію Угоди про асоціацію України з Європейський союзом.
Голова представництва України при ЄС Микола Точицький заявляє, що на засіданні Ради асоціації Україна-ЄС очікується підписання близько десяти угод.
Відзначимо, що Нідерланди вимагатимуть від ЄС гарантій про те, що Угода про асоціацію з Україною не міститиме додаткових зобов'язань безпекового або фінансового характеру.
Раніше Нідерланди пригрозили відмовитися від ратифікації угоди про асоціацію між Україною та ЄС, наполягаючи на тому, щоб Угода не давала Україні оборонних гарантій і не була кроком до членства в ЄС.
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