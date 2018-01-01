Обмеження швидкості руху автівок у населених пунктах набуло чинності

Дозволену швидкість руху транспортних засобів знижено з 60 кілометрів на годину до 50 кілометрів на годину.

В Україні в понеділок, 1 січня, набуло чинності обмеження швидкості руху транспорту до 50 кілометрів на годину в населених пунктах.

Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів України 10 листопада. 27 листопада її опублікували в офіційній урядовій газеті "Урядовий кур'єр".

Зокрема, у зв'язку з набуттям чинності цією постановою, максимально дозволену швидкість руху транспортних засобів у населених пунктах знижено з 60 кілометрів на годину до 50 кілометрів на годину. Так само змінено максимальну швидкість на дорожніх знаках "Початок щільної забудови" і "Кінець щільної забудови".

На думку міністерства внутрішніх справ України, це рішення сприятиме значному підвищенню рівня безпеки дорожнього руху та збереженню життя людей. Нагадаємо, що на сьогодні в більшості країн Європейського Союзу дозволена швидкість руху транспортних засобів у населених пунктах становить не більше 50 кілометрів на годину, а на особливих ділянках - 30 кілометрів на годину.

Нагадаємо, заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів, що обмеження швидкості руху 50 км/год з 1 січня 2018 року буде встановлене не на всіх ділянках міст та селищ.