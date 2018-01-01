Обмеження швидкості руху автівок у населених пунктах набуло чинності
Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів України 10 листопада. 27 листопада її опублікували в офіційній урядовій газеті "Урядовий кур'єр".
Зокрема, у зв'язку з набуттям чинності цією постановою, максимально дозволену швидкість руху транспортних засобів у населених пунктах знижено з 60 кілометрів на годину до 50 кілометрів на годину. Так само змінено максимальну швидкість на дорожніх знаках "Початок щільної забудови" і "Кінець щільної забудови".
На думку міністерства внутрішніх справ України, це рішення сприятиме значному підвищенню рівня безпеки дорожнього руху та збереженню життя людей. Нагадаємо, що на сьогодні в більшості країн Європейського Союзу дозволена швидкість руху транспортних засобів у населених пунктах становить не більше 50 кілометрів на годину, а на особливих ділянках - 30 кілометрів на годину.
Нагадаємо, заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів, що обмеження швидкості руху 50 км/год з 1 січня 2018 року буде встановлене не на всіх ділянках міст та селищ.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- ФОТО У сутичках під Жовтневим палацом постраждали 60 нацгвардійців, – ФОТО ВІДЕО
- ФОТО "Ми - не нація злодіїв": тисячі румунів протестують проти корупції, - ФОТОРЕПОРТАЖ (відео)
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа