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Обвал будинку в Польщі: кількість загиблих зросла до п'яти

Чотирьох людей вдалося дістати живими
Через обвал житлового будинку в польському місті Свебодзіце загинули п'ятеро людей, серед них двоє дівчат шкільного віку.
Обвал будинку в Польщі: кількість загиблих зросла до п Фото: wroclaw.onet.pl

Про це повідомляє TVN24.

За інформацією ЗМІ, рятувальники продовжують пошуки ще однієї людини.

З-під завалів вдалося дістати чотирьох живих людей, їх доправили до реанімації. Стан одного з поранених дуже тяжкий.

Президент Польщі Анджей Дуда на своїй сторінці в Twitter висловив співчуття.

"Трагедія в Свебодзіце. Висловлюю співчуття і слова підтримки сім'ям. Вдячний аварійно-рятувальним службам за професіоналізм. Ми з вами", – написав він.

Нагадаємо, у суботу, 8 квітня, в польському місті Свебодзіце в результаті вибуху обвалився житловий будинок.

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08 04 2017 20:20
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