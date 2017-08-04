CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЧерез обвал житлового будинку в польському місті Свебодзіце загинули п'ятеро людей, серед них двоє дівчат шкільного віку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Обвал будинку в Польщі: кількість загиблих зросла до п'яти
Чотирьох людей вдалося дістати живими
Фото: wroclaw.onet.pl
Про це повідомляє TVN24.
За інформацією ЗМІ, рятувальники продовжують пошуки ще однієї людини.
З-під завалів вдалося дістати чотирьох живих людей, їх доправили до реанімації. Стан одного з поранених дуже тяжкий.
Президент Польщі Анджей Дуда на своїй сторінці в Twitter висловив співчуття.
"Трагедія в Свебодзіце. Висловлюю співчуття і слова підтримки сім'ям. Вдячний аварійно-рятувальним службам за професіоналізм. Ми з вами", – написав він.
Нагадаємо, у суботу, 8 квітня, в польському місті Свебодзіце в результаті вибуху обвалився житловий будинок.
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08 04 2017 20:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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