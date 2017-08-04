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Вибух в Польщі: обвалився житловий будинок, є загиблі

Не менше двох осіб загинули
У суботу, 8 квітня, в польському місті Свебодзице в результаті вибуху обвалився житловий будинок.
Вибух в Польщі: обвалився житловий будинок, є загиблі Фото: radiopolsha.pl

В результаті інциденту не менше двох осіб загинули, ще четверо отримали поранення. Рятувальники проводять пошукову операцію, передбачається, що на момент трагедії в будинку перебували близько 15 осіб. На місці працюють пожежні бригади, 2 пошуково-рятувальні групи та 5 вертольотів невідкладної медичної допомоги, інформує Радіо Польща.

За словами прес-секретаря окружної пожежної охорони Яцека Курчинського, обрушилося близько 80% будинку, а, за попередніми даними, причиною інциденту став вибух газу.

Нагадаємо, у березні в Брюсселі внаслідок вибуху в будинку семеро людей отримали поранення, ще одна особа вважається зниклою безвісти.

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08 04 2017 15:50
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