CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ суботу, 8 квітня, в польському місті Свебодзице в результаті вибуху обвалився житловий будинок.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вибух в Польщі: обвалився житловий будинок, є загиблі
Не менше двох осіб загинули
Фото: radiopolsha.pl
В результаті інциденту не менше двох осіб загинули, ще четверо отримали поранення. Рятувальники проводять пошукову операцію, передбачається, що на момент трагедії в будинку перебували близько 15 осіб. На місці працюють пожежні бригади, 2 пошуково-рятувальні групи та 5 вертольотів невідкладної медичної допомоги, інформує Радіо Польща.
За словами прес-секретаря окружної пожежної охорони Яцека Курчинського, обрушилося близько 80% будинку, а, за попередніми даними, причиною інциденту став вибух газу.
Нагадаємо, у березні в Брюсселі внаслідок вибуху в будинку семеро людей отримали поранення, ще одна особа вважається зниклою безвісти.
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08 04 2017 15:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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