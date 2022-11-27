Олаф Шольц: росія не виграє цю війну

Зважаючи на підтримку Німеччиною атакованої України, стає все більш очевидним, «що Росія не тільки не повинна виграти цю війну, але й не виграє її», — сказав Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наразі вважає малоймовірною перемогу росії в Україні. Зважаючи на підтримку Німеччиною атакованої України, стає все більш очевидним, "що Росія не тільки не повинна виграти цю війну, але й не виграє її", — сказав Шольц на конференції СДПН Бранденбурга в Котбусі. Канцлер поновив обіцянку підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. "Ми робимо це фінансово, гуманітарно і поставками зброї", - додав він, передає Spiegel.

Шольц знову наголосив на важливості своєї зустрічі з главою держави та лідером партії Китаю Сі Цзіньпіном, на якій обидва застерегли від використання ядерної зброї. Країни G-20 також заявили, що в цій війні не можна використовувати ядерну зброю.

На нещодавньому саміті в Індонезії переважна більшість групи провідних промислових країн і країн, що розвиваються, незважаючи на великі розбіжності в поглядах, рішуче засудили війну росії проти України.