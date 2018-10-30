ООС: В ході бойових дій двоє військових зазнали поранення
"Противник чотири рази застосував озброєння, заборонене мінськими угодами", - повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.
Там розповіли, що опорні пункти наших військ поблизу Луганського, Авдіївки, Пісків та Ломакиного окупанти обстріляли з мінометів калібру 82 мм. У двох випадках, неподалік Авдіївки та Опитного, фіксувався прицільний вогонь з озброєння ворожих БМП.
"Позиції неподалік Марїнки, Павлополя і Лебединського потрапили під вогневий вплив зі стрілецької зброї. Підрозділи, що обороняються, вживали активних заходів для припинення вогневої активності ворога", - зазначили українські військові.
В ході бойових дій два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення.
"Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил", - додали у прес-центрі.
Нагадаємо, мешканців Краматорська закликали не залишати своїх домівок без нагальної потреби 31 жовтня та 1 листопада.
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