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ООС: В ході бойових дій двоє військових зазнали поранення

Противник чотири рази застосував озброєння, заборонене мінськими угодами
Упродовж доби російські окупаційні війська дев'ять разів порушили режим припинення вогню, два військовослужбовці отримали поранення.
ООС: В ході бойових дій двоє військових зазнали поранення Фото: Андрій Попіль

"Противник чотири рази застосував озброєння, заборонене мінськими угодами", - повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

Там розповіли, що опорні пункти наших військ поблизу Луганського, Авдіївки, Пісків та Ломакиного окупанти обстріляли з мінометів калібру 82 мм. У двох випадках, неподалік Авдіївки та Опитного, фіксувався прицільний вогонь з озброєння ворожих БМП.

"Позиції неподалік Марїнки, Павлополя і Лебединського потрапили під вогневий вплив зі стрілецької зброї. Підрозділи, що обороняються, вживали активних заходів для припинення вогневої активності ворога", - зазначили українські військові.

В ході бойових дій два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення.

"Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил", - додали у прес-центрі.

Нагадаємо, мешканців Краматорська закликали не залишати своїх домівок без нагальної потреби 31 жовтня та 1 листопада.

 

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30 10 2018 18:58
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