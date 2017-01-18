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Вчені показали величезну тріщину в льодовику Антарктиди, - ВІДЕО

За даними вчених, довжина тріщини - близько 40 кілометрів
Британські дослідники з полярної станції Халлі на шельфовому льодовику Бранта в Антарктиді за допомогою дрона відобразили на відео гігантську тріщину, що утворилася в минулому році.
Вчені показали величезну тріщину в льодовику Антарктиди, - ВІДЕО Фото: 112.ua

За даними вчених, довжина тріщини - близько 40 кілометрів, - пише ВВС.

З урахуванням того, що розлом в льодовику був виявлений 31 жовтня, британці назвали його Гелловінською тріщиною.

Через небезпеку, яку представляють такі тектонічні процеси, в березні весь персонал бази Халлі буде евакуйований.

Запис розміщений на каналі Антарктичного управління Великобританії в Youtube.

Нагадаємо, від шельфового льодовика Ларсена в Антарктиді незабаром може відколотися айсберг площею близько 5 тис. км2. Це остання частина льодовика Ларсена, до якої дійшов процес руйнування.

 
 
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18 01 2017 14:12
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