Вчені показали величезну тріщину в льодовику Антарктиди, - ВІДЕО За даними вчених, довжина тріщини - близько 40 кілометрів

Британські дослідники з полярної станції Халлі на шельфовому льодовику Бранта в Антарктиді за допомогою дрона відобразили на відео гігантську тріщину, що утворилася в минулому році.

Фото: 112.ua

За даними вчених, довжина тріщини - близько 40 кілометрів, - пише ВВС. З урахуванням того, що розлом в льодовику був виявлений 31 жовтня, британці назвали його Гелловінською тріщиною. Через небезпеку, яку представляють такі тектонічні процеси, в березні весь персонал бази Халлі буде евакуйований. Запис розміщений на каналі Антарктичного управління Великобританії в Youtube. Нагадаємо, від шельфового льодовика Ларсена в Антарктиді незабаром може відколотися айсберг площею близько 5 тис. км2. Це остання частина льодовика Ларсена, до якої дійшов процес руйнування.

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