CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБританські дослідники з полярної станції Халлі на шельфовому льодовику Бранта в Антарктиді за допомогою дрона відобразили на відео гігантську тріщину, що утворилася в минулому році.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вчені показали величезну тріщину в льодовику Антарктиди, - ВІДЕО
За даними вчених, довжина тріщини - близько 40 кілометрів
Фото: 112.ua
За даними вчених, довжина тріщини - близько 40 кілометрів, - пише ВВС.
З урахуванням того, що розлом в льодовику був виявлений 31 жовтня, британці назвали його Гелловінською тріщиною.
Через небезпеку, яку представляють такі тектонічні процеси, в березні весь персонал бази Халлі буде евакуйований.
Запис розміщений на каналі Антарктичного управління Великобританії в Youtube.
Нагадаємо, від шельфового льодовика Ларсена в Антарктиді незабаром може відколотися айсберг площею близько 5 тис. км2. Це остання частина льодовика Ларсена, до якої дійшов процес руйнування.
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