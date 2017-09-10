Особливий статус для Донбасу загрожує розвалом України, - Сироїд

За словами віце-спікера, "подобається це комусь чи ні, але це факт"

Віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд вважає, що введення особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областях означатиме розвал України.

"Для України він нічого доброго не означає, тому що фактично його запуск, або набуття чинності, або взагалі впровадження всіх наявних у законопроекті інструментів призведе неминуче до розвалу України. Подобається це комусь чи ні, але це факт. Про це, наприклад, відверто говорить американська розвідка. Голова американської розвідки, виступаючи в Конгресі чітко сказав, що виконання політичної частини Мінських угод фактично дозволить Кремлю без єдиного пострілу контролювати всю політику в Україні - і внутрішню, і зовнішню. Території з таким статусом зможуть контролювати в Україні все. І це правда", - заявила Сироїд під час круглого столу в Інституті Горшеніна, коментуючи голосування за законопроекти №7163 і №7164, яке пройшло минулої п'ятниці, 6 жовтня, інформує LB.ua.

Також вона розкритикувала законопроект, що визначає статус окупованих територій на Донбасі.

"Як автор проекту закону про тимчасово окуповані території, який ми зареєстрували два роки тому, можу сказати, що [в президентському законопроекті] немає ніяких наслідків, які мав би ввести законопроект про визнання статусу тимчасово окупованих територій. Для чого потрібно визнавати їх? Не для декларацій, а для того, щоб постраждалі від окупації українці могли себе захистити. Щоб солдатів, які воювали три роки, ми могли захистити, тому що вони себе захистити не можуть. І щоб, якщо не ми, то наступні покоління, мали документ, на який вони зможуть послатися, щоб очікувати відповідальності Росії за цю агресію і окупацію", - сказала вона.

На її думку, в президентському законопроекті не вистачає дати початку окупації, процедури визнання території окупованою, умов визнання територій деокупованими, обмеження торгівлі й інших речей.

"Якщо цього всього немає, отже, це чергова мімікрія для того, щоб не приймати цього рішення. Друге - це ухилення від відповідальності за те, що президент упродовж трьох років не приймав рішень, які повинен був прийняти", - сказала Сироїд.

Нагадаємо, що 6 жовтня 2017 року Верховна Рада продовжила на рік особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі - але тільки за умови виведення Росією військ і техніки з окремих районів Донецької та Луганської областей.

Закон передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу вступає в силу тільки після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону (про особливий порядок місцевого самоврядування, – ред.), зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про продовження дії особливих умов місцевого самоврядування в ОРДЛО 6 жовтня, тобто у день прийняття закону нардепами.

Міжфракційна група "Єврооптимісти" заявила, що спікер підписав закон про особливі умови місцевого самоврядування в окремих регіонах Луганської і Донецької областей з порушеннями. За словами групи, згідно з регламентом, спікер ВР підписує поданий на підпис закон не раніше двох і не пізніше п'яти днів з дня його подання. Тому, підписуючи закон у день його прийняття, Парубій обмежив право народних обранців у дводенний строк звернутися до голови ВР з обґрунтованою пропозицією про внесення уточнень до прийнятого закону.