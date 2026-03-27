Президент Ірану подякував росії за підтримку

Президент Ірану Масуд Пезешкіан у соцмережах опублікував повідомлення, в якому подякував главі рф путіну за "натхнення у війні".

Про це Пезешкіан повідомив у соцмережі X.

"Заяви президента путіна та підтримка російського народу надихають нас у цій війні. Опір та мужність іранського народу обіцяють нові зв’язки, які забезпечать безпеку країнам регіону Східної Азії. Від імені народу Ірану дякую уряду та народу росії", — написав президент Ірану.

Зазначимо, що після початку американсько-ізраїльської операції в Ірані путін передавав Масуду Пезешкіану "глибокі співчуття" через вбивство аятоли Алі Хаменеї та заявив про "порушення міжнародного права".

Українські та європейські посадовці неодноразово заявляли, що росія допомагає Ірану у війні на Близькому Сході, зокрема передаючи країні розвіддані та безпілотники типу Shahed. До того ж сам Іран не приховував співпрацю з рф.