Парубій порушив регламент, підписуючи закон про Донбас, – Єврооптимісти
"В п'ятницю Андрій Парубій необґрунтовано завчасно закрив засідання, а також підписав законопроект 7164 одразу після його прийняття, порушивши процедури, що закладені в регламенті та імперативні норми про строки", – йдеться в повідомленні.
За словами групи, згідно з регламентом, спікер ВР підписує поданий на підпис закон не раніше двох і не пізніше п'яти днів з дня його подання. Тому, як заявляють депутати, підписуючи закон у день його прийняття, Парубій обмежив право народних обранців у дводенний строк звернутися до голови ВР з обґрунтованою пропозицією про внесення уточнень до прийнятого закону.
"На нашу думку, такі грубі порушення регламенту нівелюють та підтривають довіру до вищого законодавчого органу і є неприпустимими. Саме тому ми вимагаємо від регламентного комітету принципово поставитися до порушення регламенту та вжити всі необхідні заходи передбачені законодавством", – наголосила група.
Нагадаємо, спікер Верховна Ради Андрій Парубій підписав закон про продовження дії особливих умов місцевого самоврядування в ОРДЛО 6 жовтня, тобто у день прийняття закону нардепами.
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