Трамп наказав ставити його підпис на нові доларові банкноти

Міністерство фінансів США планує ставити підпис президента Дональда Трампа на всіх нових паперових банкнотах.

Цей крок стане першим в історії, оскільки традиційно банкноти США мають підписи міністра фінансів та скарбника, а не президента.

Міністерство фінансів США заявляє, що план розміщення підпису Трампа на всіх нових паперових грошах присвячений 250-річчю країни й що на валюті також буде підпис міністра фінансів Скотта Бессента. Бессент заявив, що "немає більш потужного способу відзначити історичні досягнення нашої великої країни", ніж випуск доларових банкнот США з іменем Трампа.

Скарбник США Брендон Біч заявив, що розміщення підпису Трампа на американській валюті "не лише доречне, а й цілком заслужене". Як зазначають журналісти, про ці плани оголосили одночасно із зусиллями щодо розміщення зображення Трампа на монеті, що також викликало критику, оскільки федеральний закон забороняє зображення живого президента на валюті США.

Представники Демократичної партії США розкритикували цей крок, зокрема тому, що оголошення про нього з'явилося в той час, коли американці стикаються зі зростанням цін у продуктових магазинах та на заправках. Війна в Ірані, яка розпочалася 28 лютого, спричинила стрімке зростання цін на нафту й газ, поглибивши занепокоєння людей щодо їхньої купівельної спроможності.