Рада продовжила на рік особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО Норма почне діяти, тільки якщо Росія виведе з ОРДЛО свої війська і військову техніку

Верховна Рада продовжила на рік особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі - але тільки за умови виведення Росією військ і техніки з окремих районів Донецької та Луганської областей.

Фото: Микита Лисенко / Українська правда

"За" проголосували 229 народних депутатів. Онлайн-трансляцію засідання вів телеканал "112 Україна". Йдеться про законопроект № 7164 про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей. Нагадаємо, що Верховна Рада підтримала за основу так званий законопроект про реінтеграцію Донбасу - офіційно № 7163 "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях", виключивши з нього згадку про Мінські домовленості.

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