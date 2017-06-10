ПОЛІТИКА НОВИНИВерховна Рада продовжила на рік особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі - але тільки за умови виведення Росією військ і техніки з окремих районів Донецької та Луганської областей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рада продовжила на рік особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО
Норма почне діяти, тільки якщо Росія виведе з ОРДЛО свої війська і військову техніку
Фото: Микита Лисенко / Українська правда
"За" проголосували 229 народних депутатів. Онлайн-трансляцію засідання вів телеканал "112 Україна".
Йдеться про законопроект № 7164 про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей.
Нагадаємо, що Верховна Рада підтримала за основу так званий законопроект про реінтеграцію Донбасу - офіційно № 7163 "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях", виключивши з нього згадку про Мінські домовленості.
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06 10 2017 11:03 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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