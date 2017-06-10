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Рада продовжила на рік особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО

Норма почне діяти, тільки якщо Росія виведе з ОРДЛО свої війська і військову техніку
Верховна Рада продовжила на рік особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі - але тільки за умови виведення Росією військ і техніки з окремих районів Донецької та Луганської областей.
Рада продовжила на рік особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО Фото: Микита Лисенко / Українська правда

"За" проголосували 229 народних депутатів. Онлайн-трансляцію засідання вів телеканал "112 Україна".

Йдеться про законопроект № 7164 про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, що Верховна Рада підтримала за основу так званий законопроект про реінтеграцію Донбасу - офіційно № 7163 "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях", виключивши з нього згадку про Мінські домовленості.

 

 

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