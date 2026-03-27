Трамп відтермінував удари по електроенергетиці Ірану до 6 квітня

США не атакуватимуть іранські електростанції іще протягом десяти днів – до 6 квітня.

Про це в соцмережі Truth повідомив президент Дональд Трамп.

Він заявив, що з відповідним проханням звернувся іранський уряд, і він погодився. Трамп стверджує, що перемовини тривають, і йдуть "дуже добре".

В ефірі програми Five на каналі Fox News американський лідер уточнив, що спершу поставив Ірану дедлайн для досягнення домовленостей до завтрашньої ночі.

"В певному сенсі ми вже перемогли, бо знищили їхній флот, знищили їхні військово-повітряні сили, повністю знищили військово-повітряні сили, майже повністю, ми знищили 154 кораблі, досить непогані, і я навіть сказав: чому б нам просто не забрати їх замість того, щоб топити? Ми могли б використати їх самі, еге ж? Але їм подобається демонструвати крутість. Мабуть, їм трохи більше подобається бачити їх на дні. Але подумайте: ми знищили їхній флот, знищили їхні військово-повітряні сили, знищили більшість їхніх ракет. У них залишилося близько 9%. Ми знищили їхні ракетні пускові установки – а це важливо, бо без пускових установок ракети не особливо корисні. Не підійдеш до вікна і не скажеш: давайте кинемо в вікно. Ми знищили весь їхній зв'язок, телекомунікації, і, що дуже важливо, ми знищили їхню систему протиповітряної оборони – вона була непогана, але протрималася недовго, бо ми вдарили по ній другої ночі, і тепер ми просто вільно літаємо над самим центром Тегерана, робимо що хочемо", – сказав Трамп.

Також він додав, що під час операції знищили іранських лідерів, і Штатам відомо, де перебуває їх решта.

Президент США зазначив, що іранці звернулися до нього "через його людей" і "дуже ввічливо" попросили, аби їм дали більше часу.

"І я дав їм десять днів. Вони просили сім. Зараз скажуть: о, Трамп – жахливий переговорник. Вони просили сім, а я сказав: даю вам десять – бо вони передали нам кораблі, ми говорили про вісім кораблів, той подарунок, про який я розповідав днями. Але вони просили сім, а я дав десять", – сказав американський лідер.