Парламент Британії проголосував проти плану Мей щодо Brexit
Проти плану Мей проголосували 432 депутати британського парламенту, за - 202, повідомляє BBC.
Раніше міністр з питань Brexit заявляв, що уряд Британії не має наміру відтерміновувати вихід з ЄС.
Нагадаємо, голосування щодо умов Brexit у британському парламенті повинне було відбутися 11 грудня, однак Мей сказала, що голосування відкладається. Вона вирішила відкласти остаточне голосування, адже серед депутатів не було достатньої підтримки положень угоди про вихід з ЄС.
Головним каменем спотикання тоді стало питання про те, як виглядатиме єдиний сухопутний кордон Великої Британії з ЄС, між Північною Ірландією та республікою Ірландія.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила парламентаріям, що якщо вони не підтримають угоду про вихід Британії з ЄС - це буде порушенням обіцянок, наданих виборцям.
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