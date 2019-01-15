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Парламент Британії проголосував проти плану Мей щодо Brexit

Проти проголосували 432 депутати
Депутати парламенту Великої Британії відхилили угоду про вихід країни з Європейського Союзу, на якій наполягала прем'єр-міністерка Тереза Мей. Відтак, якщо депутати проголосують проти угоди, Сполучене Королівство або залишить ЄС без угоди, або відтермінує Brexit.
Парламент Британії проголосував проти плану Мей щодо Brexit Фото: afp.com

Проти плану Мей проголосували 432 депутати британського парламенту, за - 202, повідомляє BBC.

Раніше міністр з питань Brexit заявляв, що уряд Британії не має наміру відтерміновувати вихід з ЄС.

Нагадаємо, голосування щодо умов Brexit у британському парламенті повинне було відбутися 11 грудня, однак Мей сказала, що голосування відкладається. Вона вирішила відкласти остаточне голосування, адже серед депутатів не було достатньої підтримки положень угоди про вихід з ЄС.

Головним каменем спотикання тоді стало питання про те, як виглядатиме єдиний сухопутний кордон Великої Британії з ЄС, між Північною Ірландією та республікою Ірландія.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила парламентаріям, що якщо вони не підтримають угоду про вихід Британії з ЄС - це буде порушенням обіцянок, наданих виборцям.

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15 01 2019 22:13
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