ПОЛІТИКА НОВИНИНаціональна асамблея Франції остаточно схвалила закон, що забороняє парламентаріям брати на роботу родичів. За таке рішення в четвер, 3 серпня, проголосували 383 законодавця.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Парламент Франції заборонив політикам брати на роботу родичів
Так званий закон "про моралізацію політичного життя" забороняє працевлаштовувати членів сім'ї і встановлює нову систему витрат парламентаріїв
Фото: fr.sputniknews.com
"Це черговий законопроект для "довіри в політиці", за яким Асамблея і Сенат досягли згоди, він був схвалений 383 голосами, проти 3 і 48 утрималися", - повідомляє BFM-TV.
Цей крок є частиною виконаної обіцянки передвиборної кампанії президента Еммануеля Макрона.
Нагадаємо, рейтинг президента Франції Еммануеля Макрона за місяць скоротився до 36%.
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