Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Парламент Франції заборонив політикам брати на роботу родичів

Так званий закон "про моралізацію політичного життя" забороняє працевлаштовувати членів сім'ї і встановлює нову систему витрат парламентаріїв
Національна асамблея Франції остаточно схвалила закон, що забороняє парламентаріям брати на роботу родичів. За таке рішення в четвер, 3 серпня, проголосували 383 законодавця.
Парламент Франції заборонив політикам брати на роботу родичів Фото: fr.sputniknews.com

"Це черговий законопроект для "довіри в політиці", за яким Асамблея і Сенат досягли згоди, він був схвалений 383 голосами, проти 3 і 48 утрималися", - повідомляє BFM-TV.

Цей крок є частиною виконаної обіцянки передвиборної кампанії президента Еммануеля Макрона.

Нагадаємо, рейтинг президента Франції Еммануеля Макрона за місяць скоротився до 36%.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 08 2017 19:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.