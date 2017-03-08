Парламент Франції заборонив політикам брати на роботу родичів Так званий закон "про моралізацію політичного життя" забороняє працевлаштовувати членів сім'ї і встановлює нову систему витрат парламентаріїв

Національна асамблея Франції остаточно схвалила закон, що забороняє парламентаріям брати на роботу родичів. За таке рішення в четвер, 3 серпня, проголосували 383 законодавця.

Фото: fr.sputniknews.com

"Це черговий законопроект для "довіри в політиці", за яким Асамблея і Сенат досягли згоди, він був схвалений 383 голосами, проти 3 і 48 утрималися", - повідомляє BFM-TV. Цей крок є частиною виконаної обіцянки передвиборної кампанії президента Еммануеля Макрона. Нагадаємо, рейтинг президента Франції Еммануеля Макрона за місяць скоротився до 36%.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію