Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Франції зафіксували зниження рейтингу Макрона

Падіння популярності Макрона склало 7 процентних пунктів
Рейтинг президента Франції Еммануеля Макрона за місяць скоротився до 36%.
У Франції зафіксували зниження рейтингу Макрона Фото: reuters.com

Такими є результати опитування YouGov для Huffington post і CNews.

В порівнянні з липнем падіння популярності Макрона склало 7 процентних пунктів.

Соціологи зазначають, що падіння популярності президента спричинило скорочення бюджету на оборону, відставка глави генштабу збройних сил, нестабільність у Національних зборах.

Опитування IFOP, оприлюднене у липні, теж показало падіння рейтингу Макрона на 10 процентних пунктів протягом місяця. За результатами цього опитування, французького президента підтримували 54% опитаних.

Опитування YouGov показало і зниження рейтингу прем’єра Едуара Філіпа. Зараз його популярність тримається на рівні 37%, що на 2 процентні пункти менше показника минулого місяця.

Нагадаємо, главою Франції Еммануеля Макрона призначили 14 травня. Перемогу Макрон здобув у другому турі набравши 66,06% голосів, у той час як глава ультраправого Національного фронту Марін Ле Пен отримала 34,94% голосів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 08 2017 14:44
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.