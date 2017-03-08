У Франції зафіксували зниження рейтингу Макрона
Такими є результати опитування YouGov для Huffington post і CNews.
В порівнянні з липнем падіння популярності Макрона склало 7 процентних пунктів.
Соціологи зазначають, що падіння популярності президента спричинило скорочення бюджету на оборону, відставка глави генштабу збройних сил, нестабільність у Національних зборах.
Опитування IFOP, оприлюднене у липні, теж показало падіння рейтингу Макрона на 10 процентних пунктів протягом місяця. За результатами цього опитування, французького президента підтримували 54% опитаних.
Опитування YouGov показало і зниження рейтингу прем’єра Едуара Філіпа. Зараз його популярність тримається на рівні 37%, що на 2 процентні пункти менше показника минулого місяця.
Нагадаємо, главою Франції Еммануеля Макрона призначили 14 травня. Перемогу Макрон здобув у другому турі набравши 66,06% голосів, у той час як глава ультраправого Національного фронту Марін Ле Пен отримала 34,94% голосів.
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