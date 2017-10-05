Макрона офіційно оголосили обраним президентом Франції
Новий президент вступить на посаду після закінчення терміну Франсуа Олланда, повідомляється на сайті Ради.
У відповідності зі ст. 6 Конституції Франції, не пізніше це відбудеться 14 травня 2017 року до півночі.
Нагадаємо, у другому турі виборів президента Франції переможцем став лідер руху Вперед! Еммануель Макрон, набравши 66,06% голосів, у той час як глава ультраправого Національного фронту Марін Ле Пен отримала 34,94% голосів.
Кандидат на посаду президента Франції від партії "Національний фронту" Марін Ле Пен офіційно оголосила, що визнає свою поразку.
Президент України Петро Порошенко привітав кандидата у президенти Франції Еммануеля Макрона та висловив сподівання на активізацію "Нормандського формату".
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