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Макрона офіційно оголосили обраним президентом Франції

Повноправним президентом Макрон стане не пізніше півночі 14 травня
Конституційна рада Франції затвердила результати виборів президента, оголосивши переможцем Еммануеля Макрона, остаточно він вступить на посаду не пізніше півночі 14 травня.
Макрона офіційно оголосили обраним президентом Франції Емануель Макрон. Фото: AFP

Новий президент вступить на посаду після закінчення терміну Франсуа Олланда, повідомляється на сайті Ради.

У відповідності зі ст. 6 Конституції Франції, не пізніше це відбудеться 14 травня 2017 року до півночі.

Нагадаємо, у другому турі виборів президента Франції переможцем став лідер руху Вперед! Еммануель Макрон, набравши 66,06% голосів, у той час як глава ультраправого Національного фронту Марін Ле Пен отримала 34,94% голосів.

Кандидат на посаду президента Франції від партії "Національний фронту" Марін Ле Пен офіційно оголосила, що визнає свою поразку.

Президент України Петро Порошенко привітав кандидата у президенти Франції Еммануеля Макрона та висловив сподівання на активізацію "Нормандського формату".

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10 05 2017 22:53
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