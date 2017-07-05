ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Петро Порошенко привітав кандидата у президенти Франції Еммануеля Макрона та висловив сподівання на активізацію "Нормандського формату".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко привітав Макрона з перемогою на виборах
Він також додав, що Україна розраховує "на амбітну співпрацю з Францією"
Фото:Facebook Петра Порошенко
Привітання глава держави розмістив на своїй сторінці в Twitter після того, як з'явилися результати екзит-полів після закриття виборчих дільниць о 21:00 за київським часом.
"Щиро вітаю Еммануеля Макрона з видатною перемогою! Солідний кредит довіри французького народу єдиній Європі", – зазначив Порошенко.
Він також додав, що Україна розраховує "на амбітну співпрацю з Францією та активізацію Нормандського формату".
Окрім того вітання Макрону з перемогою вже висловили глава МЗС Німеччини та президент Литви Даля Грібаускайте.
Нагадаємо, за даними екзит-полів у другому турі президентських виборів у Франції із 65,5% голосів переміг Емануель Макрон.
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07 05 2017 22:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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