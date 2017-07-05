Порошенко привітав Макрона з перемогою на виборах

Він також додав, що Україна розраховує "на амбітну співпрацю з Францією"

Президент України Петро Порошенко привітав кандидата у президенти Франції Еммануеля Макрона та висловив сподівання на активізацію "Нормандського формату".

Привітання глава держави розмістив на своїй сторінці в Twitter після того, як з'явилися результати екзит-полів після закриття виборчих дільниць о 21:00 за київським часом.

"Щиро вітаю Еммануеля Макрона з видатною перемогою! Солідний кредит довіри французького народу єдиній Європі", – зазначив Порошенко.

Він також додав, що Україна розраховує "на амбітну співпрацю з Францією та активізацію Нормандського формату".

Окрім того вітання Макрону з перемогою вже висловили глава МЗС Німеччини та президент Литви Даля Грібаускайте.

Нагадаємо, за даними екзит-полів у другому турі президентських виборів у Франції із 65,5% голосів переміг Емануель Макрон.