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Порошенко привітав Макрона з перемогою на виборах

Він також додав, що Україна розраховує "на амбітну співпрацю з Францією"
Президент України Петро Порошенко привітав кандидата у президенти Франції Еммануеля Макрона та висловив сподівання на активізацію "Нормандського формату".
Порошенко привітав Макрона з перемогою на виборах Фото:Facebook Петра Порошенко

Привітання глава держави розмістив на своїй сторінці в Twitter після того, як з'явилися результати екзит-полів після закриття виборчих дільниць о 21:00 за київським часом.

"Щиро вітаю Еммануеля Макрона з видатною перемогою! Солідний кредит довіри французького народу єдиній Європі", – зазначив Порошенко. 

Він також додав, що Україна розраховує "на амбітну співпрацю з Францією та активізацію Нормандського формату".

Окрім того вітання Макрону з перемогою вже висловили глава МЗС Німеччини та президент Литви Даля Грібаускайте

Нагадаємо, за даними екзит-полів у другому турі президентських виборів у Франції із 65,5% голосів переміг Емануель Макрон.

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07 05 2017 22:00
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