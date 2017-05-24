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Пашинський про закупівлю систем зв'язку для ЗСУ: Будь-який тиск, шантаж, погрози не пройдуть

Для забезпечення української армії сучасними засобами зв'язку потрібно 32 мільярди гривень
24 травня, в комітеті Верховної Ради проходить відкрите засідання комітету з питань національної безпеки і оборони, основною темою якого стане обговорення стратегічного питання - коли українська армія отримає сучасну систему військової зв'язку, якого виробника і скільки це коштуватиме країні.
Пашинський про закупівлю систем зв

Як пояснив у своєму виступі представник Генерального штабу, генерал-майор, начальник військ зв'язку ЗСУ Володимир Рапко, "згідно державної програми розвитку до 2020 року, теоретично, виділили майже 4 млрд грн".

"За бюджет, виділений Головному управлінню зв'язку, новітніми засобами зв'язку можна переобладнати тільки батальйон. А оскільки у нас їх багато, то поки ми будемо переобладнувати, наприклад, сороковий батальйон, те, що було в першому батальйоні, можна буде викидати, або здати в музей", - пояснив представник Генштабу, інформує "Цензор.НЕТ" з посиланням на прес-службу "Народного фронту". Про це йшла мова сьогодні під час засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони.

Відповідно, згідно з економічними чинниками, технічними характеристиками і підходу до клієнтів, керівництво ЗСУ вважає, що рації турецької фірми Aselsan краще підходять Україні в нинішніх умовах, ніж технічні засоби зв'язку, запропоновані ізраїльською фірмою Elbit Systems.

Втім, як зазначалося на засіданні комітету, незважаючи на узгодження закупівель турецьких пристроїв радіозв'язку в державне оборонне замовлення на 2017 рік, всі ці домовленості стали об'єктами політичних торгів і спекуляцій.

"Після публікації журналістів на сайті нашого комітету було оголошено про проведення засідання комітету з таким порядком денним. Відразу ж проросійські ЗМІ, телеканал "ІНТЕР" почали розповідати про корупцію, про зраду, про те, що Пашинський лобіює турецьких виробників, а Elbit Systems кращі" , - розповів про висвітлення в ЗМІ закупівлі рацій Голова Комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський.

"Наш комітет лобіює і лобіюватиме Збройні Сили України! І будь-який тиск, шантаж, погрози не пройдуть. Як тільки компанія Elbit Systems дасть кращі технічні умови - всі лобіюватимуть цю компанію. Питання не в компанії - питання в державних інтересах", - зазначив глава оборонного комітету.

"З огляду на колосальну суму, а це понад мільярд доларів на зв'язок, - ми повинні шукати ідеальне співвідношення ціни і якості. Ми повинні знаходити відповіді на питання безпеки зв'язку з цим і гарантію, що ми потім зможемо відтворювати цей зв'язок нашими фахівцями з тих технологій, які ми отримаємо ", - підкреслив Пашинський.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що в середу, 24 травня, в комітеті Верховної Ради проходить відкрите засідання комітету з питань національної безпеки і оборони, основною темою якого стане обговорення стратегічного питання - коли українська армія отримає сучасну систему військової зв'язку, якого виробника і скільки це коштуватиме країні. За його словами, на даний момент - патова ситуація триває, оскільки "питання вийшло з професійної сфери в сферу політичного конфлікту".

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24 05 2017 19:04
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