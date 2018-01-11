Під економічні санкції Росії потрапили 127 нардепів, – Чесно

Під економічними санкціями Кремля опинилися 127 народних депутатів.

Список проаналізував громадський рух "Чесно".

Документ, який офіційна Москва називає "відповіддю на недружні й такі дії України, що суперечать міжнародному праву", передбачає замороження коштів, цінних паперів та майна в Росії, що належать цим фізичним і юридичним особам, а також заборону на виведення ними капіталу за межі РФ.

Серед 322 українців, які потрапили під російські санкції, "Чесно" нарахував 127 народних депутатів VIII скликання: 44 – члени фракції "Блок Петра Порошенка", 23 – позафракційні, 21 – "Народний фронт", 20 – "Радикальна партія Олега Ляшка" (майже вся фракція, окрім Олександра Гулака), 6 – "Батьківщина", 6 – "Самопоміч", 4 – "Воля народу", 2 – "Опозиційний блок", 1 – "Відродження".

Повний список нардепів, які опинилися під санкціями:

БПП "Солідарність"

Ігор Артюшенко

Володимир Ар'єв

Олег Барна

Сергій Березенко

Оксана Білозір

Ольга Богомолець

Олександр Бригинець

Іван Вінник

Артур Герасимов

Олексій Гончаренко

Олександр Грановський

Ігор Гринів

Вадим Денисенко

Мустафа Джемілєв

Олександр Домбровський

Богдан Дубневич

Гліб Загорій

Світлана Заліщук

Роман Зварич

Сергій Каплін

Руслан Князевич

Іван Куліченко

Сергій Куніцин

Сергій Лещенко

Юлій Мамчур

Роман Мацола

Іван Мельничук

Мустафа Найєм

Богдан Онуфрик

Андрій Павелко

Артур Палатний

Олексій Порошенко

Павло Різаненко

Владислав Севрюков

Олександр Співаковський

Григорій Тіміш

Олександр Третьяков

Ірина Фріз

Ольга Червакова

Рефат Чубаров

Григорій Шверк

Ніна Южаніна

Оксана Юринець

Петро Юрчишин

"Народний фронт"

Юрій Береза

Михайло Бондар

Максим Бурбак

Сергій Висоцький

Михайло Гаврилюк

Антон Геращенко

Ігор Гузь

Євген Дейдей

Денис Дзензерський

Тетяна Донець

Віктор Єленський

Андрій Іванчук

Ігор Котвіцький

Ігор Лапін

Андрій Левус

Сергій Пашинський

Вікторія Сюмар

Андрій Тетерук

Юрій Тимошенко

Дмитро Тимчук

Тетяна Чорновол

"Радикальна партія Ляшка"

Василь Амельченко

Артем Вітко

Віктор Вовк

Віктор Галасюк

Валерія Заружко

Оксана Корчинська

Альона Кошелєва

Олег Купрієнко

Олексій Ленський

Дмитро Лінько

Андрій Лозовой

Олег Ляшко

Ігор Мосійчук

Ігор Попов

Сергій Рибалка

Денис Силантьєв

Сергій Скуратовський

Юрій Чижмарь

Юрій-Богдан Шухевич

Олексій Кириченко

"Батьківщина"

Сергій Власенко

Олена Кондратюк

Олександра Кужель

Сергій Соболєв

Борис Тарасюк

Юлія Тимошенко

"Самопоміч"

Олег Березюк

Олександр Данченко

Тарас Пастух

Ірина Подоляк

Семен Семенченко

Єгор Соболєв

"Воля народу"

Олесь Довгий

Степан Івахів

Ярослав Москаленко

Іван Фурсін

"Опозиційний блок"

Юлій Іоффе

Юрій Мірошниченко

"Відродження"

Євгеній Гєллєр

позафракційні

Борислав Береза

Андрій Білецький

Ірина Геращенко

Олександр Герега

Ганна Гопко

Андрій Денисенко

Юрій Дерев'янко

Дмитро Добродомов

Костянтин Жеваго

Андрій Іллєнко

Віктор Кривенко

Віталій Купрій

Юрій Левченко

Сергій Мельничук

Олег Мусій

Володимир Парасюк

Андрій Парубій

Олег Петренко

Борислав Розенблат

Оксана Сироїд

Віктор Чумак

Віктор Шевченко

Дмитро Ярош