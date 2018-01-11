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Росія ввела санкції проти 322 українських громадян і 68 компаній

У списку син Порошенка, Арсен Аваков, Юрій Луценко та інші
Прем'єр-міністр РФ Дмитро Мєдведєв підписав постанову уряду про введення спеціальних економічних заходів щодо 322 українських громадян і 68 компаній.
Росія ввела санкції проти 322 українських громадян і 68 компаній Фото: ТАСС

Про це повідомила пресс-служба російського кабміна, передає ТАСС.

"Вводяться спеціальні економічні заходи щодо фізичних і юридичних осіб України, що передбачають блокування (заморожування) безготівкових грошових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території Росії і заборона на перерахування коштів (виведення капіталу) за межі Росії. Санкції будуть поширюватися на 322 фізичні особи і 68 юридичних осіб", - йдеться у повідомленні уряду РФ.

Серед тих, на кого поширюються обмеження:

син президента України Олексій Порошенко

глава МВС України Арсен Аваков

глава "Нафтогазу України" Андрій Коболєв

глава Генштабу ЗСУ Віктор Муженко

генпрокурор України Юрій Луценко

спікер Верховної Ради Андрій Парубій

екс-прем'єр України Арсеній Яценюк

націоналісти Дмитро Ярош та Олег Тягнибок

лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко

Нагадаємо, що 22 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спеціальні економічні заходи, які будуть прийняті у відповідь на українські санкції.

Згідно з указом уряд Росії повинен визначити переліки фізичних і юридичних осіб, щодо яких застосовуються санкції, а також визначити сам характер санкцій.

У червні 2018 року президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України щодо запровадження санкції до 14 фізичних осіб і до 30 юридичних із Росії.

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01 11 2018 10:30
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