Росія ввела санкції проти 322 українських громадян і 68 компаній
Про це повідомила пресс-служба російського кабміна, передає ТАСС.
"Вводяться спеціальні економічні заходи щодо фізичних і юридичних осіб України, що передбачають блокування (заморожування) безготівкових грошових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території Росії і заборона на перерахування коштів (виведення капіталу) за межі Росії. Санкції будуть поширюватися на 322 фізичні особи і 68 юридичних осіб", - йдеться у повідомленні уряду РФ.
Серед тих, на кого поширюються обмеження:
син президента України Олексій Порошенко
глава МВС України Арсен Аваков
глава "Нафтогазу України" Андрій Коболєв
глава Генштабу ЗСУ Віктор Муженко
генпрокурор України Юрій Луценко
спікер Верховної Ради Андрій Парубій
екс-прем'єр України Арсеній Яценюк
націоналісти Дмитро Ярош та Олег Тягнибок
лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко
Нагадаємо, що 22 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спеціальні економічні заходи, які будуть прийняті у відповідь на українські санкції.
Згідно з указом уряд Росії повинен визначити переліки фізичних і юридичних осіб, щодо яких застосовуються санкції, а також визначити сам характер санкцій.
У червні 2018 року президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України щодо запровадження санкції до 14 фізичних осіб і до 30 юридичних із Росії.
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