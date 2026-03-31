США готуються згортати кампанію проти Ірану – WSJ

31 березня 2026, 08:36
Адміністрація Трамп може відмовитися від спроб швидко відкрити Ормузька протока і зробити ставку на переговори.

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість припинення військової кампанії проти Ірану, навіть якщо Ормузька протока залишиться частково заблокованою. 

Про це пише Wall Street Journal, посилаючись на джерела в адміністрації США.

За даними видання, у Білому домі дійшли висновку, що операція з повного розблокування протоки може затягнутися довше, ніж очікувалося - орієнтовно на чотири–шість тижнів або більше. Це ризикує вийти за рамки запланованих термінів військової кампанії.

У зв’язку з цим Трамп, за словами співрозмовників, зосереджується на досягненні ключових цілей: послабленні військово-морських сил Ірану та зниженні його ракетного потенціалу. Після цього США можуть згорнути активні бойові дії та перейти до дипломатичного тиску на Тегеран із вимогою відновити свободу судноплавства.

Втім, якщо дипломатичні зусилля не дадуть результату, Вашингтон планує перекласти ініціативу щодо розблокування протоки на союзників у Європі та країнах Перської затоки.

Як зазначає видання, такий сценарій може фактично залишити контроль над стратегічним водним шляхом за Іраном на невизначений час.

 

 

Війну з Іраном використали для наживи. Трампа треба розслідувати через торгівлю державними таємницями – Браян Бойтлер
Переклад iPress – 31 березня 2026, 12:32
Війни на виснаження починаються з економіки. Україна створила найсерйознішу загрозу російському експорту нафти з початку війни – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 31 березня 2026, 08:08
Поетапна трансформація. Як Віктор Орбан став найкращим другом путіна в ЄС – Politico
Переклад iPress – 30 березня 2026, 15:24
Повітряне патрулювання триває. Бомблять лікарні та цивільну інфраструктуру – Том Купер
Переклад iPress – 30 березня 2026, 11:56
Два тижні з початку російського весняного наступу. Українці відвоювали територію – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 березня 2026, 07:31
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 27 березня 2026, 11:31
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Переклад iPress – 26 березня 2026, 20:16
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Переклад iPress – 26 березня 2026, 14:29
