США готуються згортати кампанію проти Ірану – WSJ

Адміністрація Трамп може відмовитися від спроб швидко відкрити Ормузька протока і зробити ставку на переговори.

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість припинення військової кампанії проти Ірану, навіть якщо Ормузька протока залишиться частково заблокованою.

Про це пише Wall Street Journal, посилаючись на джерела в адміністрації США.

За даними видання, у Білому домі дійшли висновку, що операція з повного розблокування протоки може затягнутися довше, ніж очікувалося - орієнтовно на чотири–шість тижнів або більше. Це ризикує вийти за рамки запланованих термінів військової кампанії.

У зв’язку з цим Трамп, за словами співрозмовників, зосереджується на досягненні ключових цілей: послабленні військово-морських сил Ірану та зниженні його ракетного потенціалу. Після цього США можуть згорнути активні бойові дії та перейти до дипломатичного тиску на Тегеран із вимогою відновити свободу судноплавства.

Втім, якщо дипломатичні зусилля не дадуть результату, Вашингтон планує перекласти ініціативу щодо розблокування протоки на союзників у Європі та країнах Перської затоки.

Як зазначає видання, такий сценарій може фактично залишити контроль над стратегічним водним шляхом за Іраном на невизначений час.