Відмова України допустити місію ЄС до "Дружби" спричинила напругу в Брюсселі

Рішення Києва не дозволяти інспекцію нафтопроводу "Дружба" викликало критику та нерозуміння серед частини дипломатів ЄС.

Рішення України не допускати місію ЄС до інспектування пошкодженої ділянки нафтопроводу "Дружба", яким російська нафта постачається до Угорщини та Словаччини, викликало неоднозначну реакцію серед держав-членів Євросоюзу та в Брюсселі.

Про це повідомляє Euractiv з посиланням на джерела в дипломатичних колах ЄС.

За словами співрозмовників видання, частина європейських дипломатів розчарована позицією Києва. Вони називають її "незрозумілою" та "загадковою" і визнають, що не мають чіткого уявлення про мотиви української сторони.

Інспекційна місія ЄС, до складу якої входять національні експерти під координацією Єврокомісії, вже кілька тижнів перебуває в Україні, очікуючи дозволу на відвідування місця останнього інциденту на трубопроводі. Втім, доступ досі не надано.

Деякі дипломати наголошують, що перевірка стану інфраструктури могла б допомогти розблокувати ситуацію. За їхніми словами, це відповідає інтересам усіх сторін: ЄС прагне посилювати санкційний тиск на Росію, Україна потребує фінансової підтримки, тоді як Угорщина та Словаччина залишаються залежними від постачання нафти через "Дружбу".

Водночас інша частина дипломатів демонструє більше розуміння позиції України. Вони вказують на воєнний контекст і ставлять під сумнів доцільність відновлення інфраструктури, яка фактично забезпечує доходи для російської економіки.

У ЄС також нагадують про стратегічний курс на відмову від російських енергоносіїв і закликають розглядати ситуацію довкола "Дружби" саме в цьому ширшому контексті.

Зазначимо, днями Фіцо вкотре поставив під сумнів підтримку вступу України до ЄС.