Під Києвом автобус з військовими потрапив у ДТП: є потерпілі
Мікроавтобус Volkswagen, в якому перебували війсковослужбовці, протаранив Mitsubishi, повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.
"На жаль, без потерпілих не обійшлося. Наразі, причини аварії та інформація про потерпілих уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Відділ комунікації поліції Києва інформує, що в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали п'ятеро людей.
"У результаті автопригоди п'ятеро осіб (водій легковика та четверо пасажирів мікроавтобуса) з тілесними ушкодженнями доставлені в лікарняні заклади", - повідомляють в столичній поліції.
При цьому в поліції зазначають, що в ДТП потрапили три транспортних засоби - мікроавтобус, легковий автомобіль і автомобіль "швидкої допомоги".
Нагадаємо, що в Запоріжжі українські військові потрапили у ДТП, внаслідок якої один військовослужбовець загинув.
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