Під Києвом автобус з військовими потрапив у ДТП: є потерпілі

Мікроавтобус з військовими потрапив в аварію на Водогоні на виїзді із Києва у бік Вишгорода.

Мікроавтобус Volkswagen, в якому перебували війсковослужбовці, протаранив Mitsubishi, повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.

"На жаль, без потерпілих не обійшлося. Наразі, причини аварії та інформація про потерпілих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Відділ комунікації поліції Києва інформує, що в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали п'ятеро людей.

"У результаті автопригоди п'ятеро осіб (водій легковика та четверо пасажирів мікроавтобуса) з тілесними ушкодженнями доставлені в лікарняні заклади", - повідомляють в столичній поліції.

При цьому в поліції зазначають, що в ДТП потрапили три транспортних засоби - мікроавтобус, легковий автомобіль і автомобіль "швидкої допомоги".

Нагадаємо, що в Запоріжжі українські військові потрапили у ДТП, внаслідок якої один військовослужбовець загинув.