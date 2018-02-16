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Під Києвом автобус з військовими потрапив у ДТП: є потерпілі

Поліція Києва встановлює причини автопригоди
Мікроавтобус з військовими потрапив в аварію на Водогоні на виїзді із Києва у бік Вишгорода.
Під Києвом автобус з військовими потрапив у ДТП: є потерпілі Фото: facebook.com/groups/Vyshgorod946

Мікроавтобус Volkswagen, в якому перебували війсковослужбовці, протаранив Mitsubishi, повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.

"На жаль, без потерпілих не обійшлося. Наразі, причини аварії та інформація про потерпілих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Відділ комунікації поліції Києва інформує, що в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали п'ятеро людей.

"У результаті автопригоди п'ятеро осіб (водій легковика та четверо пасажирів мікроавтобуса) з тілесними ушкодженнями доставлені в лікарняні заклади", - повідомляють в столичній поліції.

При цьому в поліції зазначають, що в ДТП потрапили три транспортних засоби - мікроавтобус, легковий автомобіль і автомобіль "швидкої допомоги".

Нагадаємо, що в Запоріжжі українські військові потрапили у ДТП, внаслідок якої один військовослужбовець загинув.

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16 02 2018 19:19
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