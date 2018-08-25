Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Під Київ прибула баржа з херсонськими кавунами, – ФОТО

До столиці вантаж доставлять автомобілями
Сьогодні, 25 серпня, до причалу в Переяславі-Хмельницькому причалило несамохідне судно NBL-91 разом з буксиром "Анатолій Ганькевич", завантажене першою партією кавунів, зібраних херсонськими фермерськими господарствами.
Під Київ прибула баржа з херсонськими кавунами, – ФОТО Фото: unian.ua

Про це повідомили у прес-службі ТОВ СП "Нібулон".


Фото: facebook.com/nibulonltd


Фото: facebook.com/nibulonltd


Фото: facebook.com/nibulonltd


Фото: facebook.com/nibulonltd


Фото: facebook.com/nibulonltd


Фото: unian.ua


Фото: unian.ua

Нагадаємо, баржу з Херсонської області відправили до Києва ввечері 21 серпня. Кавуни купили в місцевих фермерів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 08 2018 22:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.