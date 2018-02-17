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Поблизу Києва автобус зі школярами потрапив у ДТП

Дев'ятеро дітей госпіталізовані
Біля селища Глеваха Київської області автомобіль "Нива" скоїв зіткнення з мікроавтобусом, в якому перебували діти.
Поблизу Києва автобус зі школярами потрапив у ДТП Фото: ГУ НП Київська область

"В результаті аварії водій і пасажир легковика загинули. 9 дітей доставлені в лікарню", - йдеться в повідомленні прес-служби ГУ НП Київщини.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вчора у Києві на вулиці Теліги сталася ДТП за участі двох маршруток, в результаті чого щонайменше 12 постраждалих, тяжко травмовано двох осіб.

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17 02 2018 13:54
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