Поблизу Києва автобус зі школярами потрапив у ДТП

Біля селища Глеваха Київської області автомобіль "Нива" скоїв зіткнення з мікроавтобусом, в якому перебували діти.

"В результаті аварії водій і пасажир легковика загинули. 9 дітей доставлені в лікарню", - йдеться в повідомленні прес-служби ГУ НП Київщини.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вчора у Києві на вулиці Теліги сталася ДТП за участі двох маршруток, в результаті чого щонайменше 12 постраждалих, тяжко травмовано двох осіб.