CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБіля селища Глеваха Київської області автомобіль "Нива" скоїв зіткнення з мікроавтобусом, в якому перебували діти.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поблизу Києва автобус зі школярами потрапив у ДТП
Дев'ятеро дітей госпіталізовані
Фото: ГУ НП Київська область
"В результаті аварії водій і пасажир легковика загинули. 9 дітей доставлені в лікарню", - йдеться в повідомленні прес-служби ГУ НП Київщини.
На місці події працює слідчо-оперативна група поліції.
За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, вчора у Києві на вулиці Теліги сталася ДТП за участі двох маршруток, в результаті чого щонайменше 12 постраждалих, тяжко травмовано двох осіб.
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17 02 2018 13:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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