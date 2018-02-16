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У Києві зіштовхнулися дві маршрутки: постраждали 12 людей

На місці працює слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та лікарі
У Києві на вулиці Теліги сталася ДТП за участі двох маршруток, в результаті чого щонайменше 12 постраждалих, тяжко травмовано двох осіб.
У Києві зіштовхнулися дві маршрутки: постраждали 12 людей Фото: facebook.com/UA.KyivPolice/

Постраждалих із серйозними травмами госпіталізували, ще 10 людям допомогу надали без госпіталізації. Встановлюються обставини аварії, повідомляє поліції Києва у Facebook.

За попередніми даними, обидві маршрутки рухалися в попутному напрямку.

"Імовірно, один із водіїв підрізав іншого – і автобус зіткнувся з електроопорою, інший транспортний засіб виїхав на тротуар і вдарився в дерево", - завили у поліції.

Інформація про постраждалих уточнюється. На місці працює слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та лікарі.

Нагадаємо, що мікроавтобус з військовими потрапив в аварію на Водогоні на виїзді із Києва у бік Вишгорода.

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16 02 2018 19:57
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