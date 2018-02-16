CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві на вулиці Теліги сталася ДТП за участі двох маршруток, в результаті чого щонайменше 12 постраждалих, тяжко травмовано двох осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві зіштовхнулися дві маршрутки: постраждали 12 людей
На місці працює слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та лікарі
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice/
Постраждалих із серйозними травмами госпіталізували, ще 10 людям допомогу надали без госпіталізації. Встановлюються обставини аварії, повідомляє поліції Києва у Facebook.
За попередніми даними, обидві маршрутки рухалися в попутному напрямку.
"Імовірно, один із водіїв підрізав іншого – і автобус зіткнувся з електроопорою, інший транспортний засіб виїхав на тротуар і вдарився в дерево", - завили у поліції.
Інформація про постраждалих уточнюється. На місці працює слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та лікарі.
Нагадаємо, що мікроавтобус з військовими потрапив в аварію на Водогоні на виїзді із Києва у бік Вишгорода.
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