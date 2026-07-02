Посол ЄС: росія перетворила Київ на справжнє пекло

За словами посола, це був один із найбільших комбінованих ударів по Києву.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова розповіла про свої враження під час нічної масованої російської атаки на Київ.

Про це вона написала у Facebook.

"росія вчинила у Києві справжнє пекло. Складалося враження, ніби значна частина міста палала. Люди провели ніч у бомбосховищах. Багато з тих, хто не встиг туди вчасно, загинули або зараз борються за життя в лікарні. Влада підтвердила 13 загиблих і 84 поранених. Поки що. Боюся, що остаточна кількість жертв буде більшою", – написала вона.

Матернова розповіла, як прокинулася посеред ночі від сирени і попрямувала в укриття. "Я ніколи не бачила його таким переповненим, як минулої ночі; багато людей, очевидно, прислухалися до попередження Зеленського, який через загрозу нападу достроково перервав свою поїздку до Ірландії", – додала вона.

За словами посола, це був один із найбільших комбінованих ударів по Києву та інших містах з початку повномасштабного вторгнення, який тривав понад 12 годин. росія також завдала удару по місці проживання дипломатів – на щастя, всі вони залишилися неушкодженими, але їхні речі постраждали під час пожежі.

"Кожна ніч в Україні схожа на гру в російську рулетку. Ми не скаржимося. Ми тут, щоб виконувати свою роботу, і будемо це робити й надалі. Але не можна заперечувати психологічний тягар, який несе життя в такі ночі", – підкреслила Матернова.