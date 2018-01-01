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Поліція вважає умисним вбивством смерть юристки Ноздровської

Розслідування взяв під особистий контроль начальник поліції Київщини
Смерть юристки Ірини Ноздровської в Київській області поліція кваліфікувала як умисне вбивство і відкрила кримінальне провадження.
Поліція вважає умисним вбивством смерть юристки Ноздровської Фото: facebook.com | Ірина Ноздровська

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції в Київській області.

Тіло 38-річної жительки с. Демидів Вишгородського району, яка зникла 3 дні тому, сьогодні виявили у місцевій річці.

"Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група під керівництвом начальника поліції Київщини Дмитра Ценова. Полковник поліції взяв під особистий контроль розслідування смерті правозахисниці", – розповіли у відомстві.

Тіло загиблої направлять на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини та обставин смерті. Також зазначається, що для розшуку жінки були задіяні поліцейські Вишгородського відділу поліції та громадські активісти. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, сьогодні глава громадської організації Націонал-патріотичний рух України Михайло Ковальчук повідомив про загибель юристки Ірини Ноздровської, яка зникла три дні тому.

 

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01 01 2018 18:20
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