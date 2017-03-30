Половина українців не лікуються через бідність, - дослідження

У МОЗ наполягають, що це неприпустимо, оскільки Конституція захищає право на охорону здоров'я, і наголошують на потребі серйозних реформ в медицині

Кожен другий пацієнт в Україні відмовляється від лікування або відкладає його через брак грошей.

Згідно з дослідженням "(Без)коштовна медицина", який протягом року втілювали Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та благодійний фонд "Пацієнти України", майже 100% хворих в Україні сказали, що платили за ліки з власної кишені і в амбулаторіях, і на стаціонарі, повідомляє BBC-Україна.

"У 18 років ти лишаєшся сам по собі", - розповіла ВВС-Україна 21-річна Леся Гейченко, в якої ювенільний ревматоїдний артрит.

За її словами, якщо програми для дітей в Україні ще діють, то дорослих з її діагнозом держава ніяк не підтримує: "Без ліків жити нормально не можна, а мої ліки коштують від 1000 доларів на місяць".

"Родині доводилося і позичати, і продавати свої речі. Це серйозна проблема", - додає вона.

Нагадаємо, що у МОЗ назвали можливу дату запровадження гарантованого пакету медпослуг.